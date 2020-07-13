Лидер нации Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в ряде силовых и государственных органов

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Президент
Парламент
Речь Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан уважаемого Рустами Эмомали на второй сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва
26 июня 2020 года Уважаемые члены Маджлиси милли! Сегодня на очередном заседании Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан мы поддержали ряд законов и рассмотрели другие вопросы повестки дня. Маджлиси
Столица
15 июля состоится вторая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе
ДУШАНБЕ, 02.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. 15 июля в 9:00 в зале Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан состоится вторая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе, шестого созыва. Об этом сегодня
Тема дня
СРОЧНО! В Таджикистане выздоровели 80% инфицированных COVID-19
ДУШАНБЕ, 13.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. За истекшие сутки в Республике Таджикистане зарегистрировано 44 новых случаев инфицирования COVID-19, их количество за период с 30 апреля по 13 июля достигло 6595 человека, сообщает
Внешняя политика
Безопасность
Климатологи предсказали новый рекорд для планеты. Он будет достигнут уже через 5 лет
ДУШАНБЕ, 13.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. К 2025 году уровень углекислого газа в атмосфере Земли будет выше, чем когда-либо за последние 3,3 миллиона лет. Как передает НИАТ «Ховар», об этом идет речь в
Экономика
Джамшед Шоимзода: «Россия остаётся основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан»
ДУШАНБЕ, 13.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. В первой половине 2020 года отечественные нефтегазовые компании внутри страны в общей сложности произвели 12 132 тонны нефти и 354 тысячи кубометров природного газа. Об этом
Общество
Завтра Генеральная прокуратура, Комитет по местному развитию, Комитет по охране окружающей среды, Служба по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору проведут пресс-конференции
ДУШАНБЕ, 13.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. Завтра Генеральная прокуратура, Комитет по местному развитию при Президенте Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Служба по государственному надзору за безопасным
Культура и спорт
Регион и мир
Сегодня в Казахстане объявлен День общенационального траура по погибшим от коронавируса
ДУШАНБЕ, 13.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. В Казахстане сегодня, 13 июля, решением Президента РК объявлено Днем национального траура по жертвам коронавируса. Об этом во время телеобращения заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Текст обращения размещен на его официальном сайте,