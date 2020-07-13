Лидер нации Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в ряде силовых и государственных органов

ДУШАНБЕ, 13.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. К 2025 году уровень углекислого газа в атмосфере Земли будет выше, чем когда-либо за последние 3,3 миллиона лет. Как передает НИАТ «Ховар», об этом идет речь в