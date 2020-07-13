Лидер нации Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в ряде силовых и государственных органов

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				Лидер нации Эмомали Рахмон в Душанбе дал старт строительным работам на площади «Истиклол» («Независимость»)
			

				

		

		

	
 

	

	

			

	

	

			  

				Президент страны Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию здание Государственной службы «Мухофиза» («Охрана») Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
			

				

		

		

	
 

	

	

			

	

	

			  

				Глава государства Эмомали Рахмон в Душанбе открыл швейное предприятие на 350 рабочих мест
			

				

		

		

	
 

	

	

			

	

	

			  

				Лидер нации Эмомали Рахмон в районе Сино Душанбе открыл эстакаду
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Президент

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Парламент

Речь Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан уважаемого Рустами Эмомали на второй сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва

Речь Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан уважаемого Рустами Эмомали на второй сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва

🕔 17:40, 1.Июл 2020

26 июня 2020 года   Уважаемые члены Маджлиси милли! Сегодня на очередном заседании Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан мы поддержали ряд законов и рассмотрели другие вопросы повестки дня. Маджлиси

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Столица

15 июля состоится вторая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе

15 июля состоится вторая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе

🕔 18:01, 2.Июл 2020

ДУШАНБЕ, 02.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. 15 июля в 9:00 в зале Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан состоится вторая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе, шестого созыва. Об этом сегодня

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Тема дня

СРОЧНО! В Таджикистане выздоровели 80% инфицированных COVID-19

СРОЧНО! В Таджикистане выздоровели 80% инфицированных COVID-19

🕔 19:43, 13.Июл 2020

ДУШАНБЕ, 13.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. За истекшие сутки в Республике Таджикистане зарегистрировано 44 новых случаев инфицирования COVID-19, их количество за период с 30 апреля по 13 июля достигло 6595 человека, сообщает

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Внешняя политика

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Безопасность

Климатологи предсказали новый рекорд для планеты. Он будет достигнут уже через 5 лет

Климатологи предсказали новый рекорд для планеты. Он будет достигнут уже через 5 лет

🕔 11:11, 13.Июл 2020

ДУШАНБЕ, 13.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. К 2025 году уровень углекислого газа в атмосфере Земли будет выше, чем когда-либо за последние 3,3 миллиона лет. Как передает НИАТ «Ховар», об этом идет речь в

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Экономика

Джамшед Шоимзода: «Россия остаётся основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан»

Джамшед Шоимзода: «Россия остаётся основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан»

🕔 16:50, 13.Июл 2020

ДУШАНБЕ, 13.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. В первой половине 2020 года отечественные нефтегазовые компании внутри страны в общей сложности произвели 12 132 тонны нефти и 354 тысячи кубометров природного газа. Об этом 

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Общество

Завтра Генеральная прокуратура, Комитет по местному развитию, Комитет по охране окружающей среды, Служба по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору проведут пресс-конференции

Завтра Генеральная прокуратура, Комитет по местному развитию, Комитет по охране окружающей среды, Служба по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору проведут пресс-конференции

🕔 15:08, 13.Июл 2020

ДУШАНБЕ, 13.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. Завтра Генеральная прокуратура, Комитет по местному развитию при Президенте Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Служба по государственному надзору за безопасным

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Культура и спорт

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Регион и мир

Сегодня в Казахстане объявлен День общенационального траура по погибшим от коронавируса

Сегодня в Казахстане объявлен День общенационального траура по погибшим от коронавируса

🕔 11:06, 13.Июл 2020

ДУШАНБЕ, 13.07.2020 /НИАТ «Ховар»/. В Казахстане сегодня, 13 июля, решением  Президента РК объявлено Днем национального траура по жертвам коронавируса. Об этом во время телеобращения заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Текст обращения размещен на его официальном сайте,

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ФЛАГ ТАДЖИКИСТАНА, РАЗВЕРНУТЫЙ ВО ВСЕМ МИРЕ – ОТ КРЫШИ МИРА ДО АНТАРКТИДЫ И КОСМОСА! Фоторепортаж НИАТ «Ховар» ко Дню Государственного флага Республики Таджикистан – 24 ноября 2019 года

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