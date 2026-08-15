Лидер нации Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в ряде силовых и государственных органов

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Глава государства Эмомали Рахмон произвёл кадровые назначения в структурах Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
Лидер нации Эмомали Рахмон в городе Турсунзаде ознакомился с ходом сбора урожая винограда в дехканском хозяйстве «Боги Сомон»
Глава государства Эмомали Рахмон дистанционно открыл в городе Турсунзаде ряд социальных, производственных и сервисных объектов
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в городе Турсунзаде ввёл в эксплуатацию общеобразовательное учреждение №21
Лидер нации Эмомали Рахмон открыл предприятие «Нокили Турсунзода»
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