Лидер нации Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в ряде силовых и государственных органов

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				Лидер нации Эмомали Рахмон в городе Турсунзаде ознакомился с ходом сбора урожая винограда в дехканском хозяйстве «Боги Сомон»
			

				

		

		

	
 

	

	

			

	

	

			  

				Глава государства Эмомали Рахмон дистанционно открыл в городе Турсунзаде ряд социальных, производственных и сервисных объектов
			

				

		

		

	
 

	

	

			

	

	

			  

				Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в городе Турсунзаде ввёл в эксплуатацию общеобразовательное учреждение №21
			

				

		

		

	
 

	

	

			

	

	

			  

				Лидер нации Эмомали Рахмон открыл предприятие «Нокили Турсунзода»
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